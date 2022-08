Incidente nella notte a Latina: auto ribaltata e due ragazze trasportate in ospedale

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato questa notte a Latina, nella zona del lungomare.

Per cause che sono ancora al vaglio, un’auto, al cui interno si trovavano due ragazze, avrebbe urtato una vettura ferma a bordo strada nei pressi di uno stabilimento balneare e, in seguito allo scontro, si è ribaltata.





Le due amiche, di 25 e 23 anni, sono state soccorse dal personale sanitario del 118 che ha trasportato d’urgenza entrambe presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘S.M. Goretti’ di Latina.

Le ragazze non si troverebbero in gravi condizioni, ma avrebbero comunque riportato una serie di traumi in seguito allo scontro.