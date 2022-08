“Lear italian with Nita & brothers”, la presentazione a Fondi

Giovedì 4 agosto alle ore 18.30 presso il Castello baronale di Fondi sarà presentato “Lear italian with Nita & brothers”, edito da 26 Lettere.

Il libro, scritto da Malkeet Singh (detto Nita), nasce dall’intuizione dell’autore di avvicinare, in modo semplice ma efficace, gli indiani, i pakistani e gli inglesi presenti sul territorio alla conoscenza delle basi della lingua italiana, soprattutto al fine di favorire l’integrazione, mediante un’effettiva inclusione nel mondo scolastico, lavorativo, sociale e culturale. La novità assoluta è dovuta al fatto che i termini in italiano vengono tradotti nelle quattro lingue principali (inglese, punjabi, hindi e urdu) tenendo conto delle minoranze presenti in Italia e, per favorirne l’apprendimento, il testo è corredato anche da un’illustrazione grafica a colori. Il libro è suddiviso in trenta capitoli di facile comprensione.





Dialogherà con l’autore, Riccardo Antonilli, giornalista ed editore del libro. Interverranno l’onorevole Salvatore De Meo, europarlamentare, il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, l’assessore alla cultura, Vincenzo Carnevale. L’evento è presentato da 26 Lettere e patrocinato dal Comune di Fondi.