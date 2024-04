La cantante Stroia presenta il suo libro sulla musica brasiliana

L’aveva annunciato appena un mese fa, in occasione dell’uscita del primo brano ‘Upa Neguinho’, opera che ha anticipato l’uscita del nuovo album “Alma”: Chiara Stroia, musicista e cantante di Fondi presenterà in un evento pubblico l’uscita del suo libro dedicato alla musica popolare brasiliana (MPB).

Si chiama infatti “Pascoal, Gismonti e Guinga – Un confronto oltre la MPB – La tradizione, la scrittura, la naturalezza” ed è l’omaggio della giovane artista ad un mondo, quello della musica popolare brasiliana, che da sempre l’ha affascinata, tanto da dedicare anni di studio e ricerca, sfociati appunto in questa pubblicazione in uscita per i tipi della GaEle edizioni.





“Questo libro per me è molto importante – ha detto la cantante e musicista fondana nell’annunciare l’uscita della pubblicazione -. Sono racchiusi documenti interessanti, con molte interviste inedite che ho realizzato personalmente a musicisti brasiliani molto famosi”.

La presentazione del libro avrà luogo proprio a Fondi, in un evento che si terrà nella sala centrale a pian terreno del Castello Baronale, sabato 20 aprile 2024, alle ore 18,00 con il patrocinio del Comune di Fondi e la Pro Loco della città.

Quello per la musica brasiliana è stato per Chiara Stroia un amore a prima vista, tanto che durante l’evento che sarà presentato da Stefania Di Benedetto, l’artista fondana regalerà ai presenti alcuni interventi dal vivo, con brani tratti proprio dal suo ultimo lavoro “Alma”. Ad accompagnare con la chitarra Chiara Stroia ci sarà il musicista Giacomo De Carolis, artista che ha preso parte alle registrazioni dell’album “Alma” insieme ad Alessandro Del Signore (contrabbasso/basso), Alessandro Forte (batteria), e Gianluca Siscaro (sound engineer).

Nonostante la giovane età, Chiara Stroia è lanciatissima a livello internazionale dove è accreditata come musicista ma anche autore di talento. Tra le ultime collaborazioni internazionali, quelle con il cantante Ricky Martin e con altri artisti ed astri nascenti della musica latino-americana in generale.