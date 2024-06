“Il Dio con Noi”, monsignor Parisella presenta il suo libro

Pubblicato nelle scorse settimane dalle Edizioni San Paolo “Il Dio con Noi – La presenza reale di Gesù nell’Eucaristia“, il libro a firma di monsignor Mariano Parisella è già nelle principali librerie ed edicole del sud pontino e lo stesso autore è pronto ad iniziare il suo tour nel territorio diocesano per presentarlo.

Primo appello alle 19.45 di venerdì 7 giugno presso la parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista di Formia, dove, il vicario generale dell’arcidiocesi di Gaeta, dialogherà sui temi del suo lavoro insieme al parroco don Carlo Lembo e al rettore della Pontificia Università Urbaniana Vincendo Buonomo. A moderare il dibattito Marco Grilli.





Tempo una settimana e sabato 15 giugno don Parisella presenterà il suo volume nella realtà che oggi lo vede parroco, ovvero Sperlonga. Per l’occasione, sarà presente anche l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari che ha anche curato la prefazione al volume.

Il lunedì successivo, 17 giugno, il tour farà tappa a Fondi nella parrocchia di San Paolo Apostolo dove, a dialogare con l’autore, sarà il professor Pasquale Bua.

IL VOLUME

Per parlare della presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, il Catechismo della Chiesa Cattolica utilizza il termine di “transustanziazione”. Ma siamo sicuri, si chiede l’autore di questo libro, che nel linguaggio di oggi sia conveniente e appropriato usare questo termine? Non sarebbe meglio ricercare percorsi di pensiero capaci di esprimere lo straordinario contenuto della fede in un modo più adatto al nostro tempo? Il volume fa proprio questo: cerca di spiegare la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia con la categoria più attuale della “relazione”. La fisica moderna, nota il nostro autore, interpreta l’esistenza come struttura di relazione. Ora, all’origine del nostro Credo c’è la fede nella Santa Trinità, relazione di Persone, quindi è proprio il concetto di persona che ci può aiutare a riconoscere nell’ostia consacrata la presenza del “Cristo tutto intero”. Il Dio che entra in relazione con l’uomo è il Dio che vive nella sua intimità la relazione. È in questa luce che devono essere lette le parole della cena di addio di Gesù. Nel dono dell’Eucaristia è presente l’apice del Dio che si comunica e comunica sé stesso, il “Dio per l’uomo”. Prefazione di Luigi Vari.

L’AUTORE

Mariano Parisella, sacerdote dell’Arcidiocesi di Gaeta, ha conseguito la Licenza in Teologia con specializzazione in Antropologia teologica presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma. Negli anni 1983-2007 ha insegnato Liturgia, Sacramentaria e Antropologia cristiana presso l’Istituto di Scienze Religiose “Mons. Lorenzo Gargiulo”, affiliato alla Lateranense. Ha avuto una intensa attività pastorale ricoprendo diversi incarichi negli Uffici diocesani, in particolare Liturgico prima e Caritas in seguito, privilegiando l’aspetto formativo degli operatori pastorali e dei ministri. Attualmente è Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Gaeta e Parroco di Sperlonga.