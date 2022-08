Covid in provincia, nessun decesso ma ancora oltre 500 nuovi casi

In provincia di Latina i numeri legati alla pandemia restano abbastanza alti: registrati nella sola giornata di oggi 514 nuovi casi ma fortunatamente zero decessi, solo 3 ricoveri ospedalieri e 175 guariti.

Per quanto riguarda i nuovi casi: 118 casi a Latina, 73 ad Aprilia, 57 a Terracina, 38 a Cisterna di Latina, 28 a Sezze, 22 a Priverno e Formia. Poi via via tutti gli altri centri con l’eccezione di Campodimele, Ponza e Roccasecca dei Volsci che hanno fatto registrare zero casi.





IL BOLLETTINO DELL’ASL