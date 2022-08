Latina Basket, Denis Barnaba è un nuovo giocatore nerazzurro

Denis, hai siglato un accordo triennale con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Sensazioni, aspettative, obiettivi.

«Sono molto felice di aver ricevuto la chiamata di Latina Basket, in questo momento della mia crescita sportiva non potevo sperare in nulla di meglio. Farò di tutto per meritarmi questa grande opportunità che mi è stata data, lavorando duro ogni giorno. Voglio ripagare la fiducia dello staff tecnico e della dirigenza e rendermi utile alla squadra in qualsiasi modo possibile.

So che dovrò migliorare molto per riuscirci e fare in modo che il mio livello di gioco diventi sufficiente. Spero di farcela in un tempo ragionevole, avrò bisogno certamente dell’aiuto dello staff e dei compagni di squadra e anche di un pizzico di fortuna, nel senso di poter lavorare con continuità.

Mi sento fiducioso e motivato, ma soprattutto grato per essere stato scelto. Latina ha creduto in me al punto da propormi un progetto di crescita nel lungo periodo, io farò di tutto per dimostrarmi all’altezza di tutta questa attenzione».

Questa sarà la tua prima esperienza lontano da casa, dalla famiglia, dagli affetti

«Lo scorso anno facevo la spola tra Monopoli e Brindisi, quindi ero fuori casa per buona parte della giornata, ma in questo caso sarà diverso. Sono molto emozionato all’idea di vivere in un’altra città, di condividere le mie giornate con i compagni di squadra, ma soprattutto di approcciarmi al campionato di Serie A2. Certamente la mia famiglia e la mia ragazza Asia (alla quale facciamo tanti auguri per i 18 anni appena compiuti, ndr) mi mancheranno, ma so che verranno a Latina in occasione delle partite e sarà un modo per incontrarli».

Raccontaci qualcosa di te, hobby, passioni, curiosità, vacanze.

«Questa è stata un’estate particolare. Tra la preparazione per gli esami di maturità e gli allenamenti in palestra, non ho avuto molto tempo libero e le tradizionali vacanze nel verde e nelle acque cristalline del mare della Croazia sono sfumate. Non ho passatempi particolari, mi piace ascoltare vari tipi di musica, anche quella americana e giocare alla playstation. Ho tre tatuaggi, uno dedicato a mio fratello, ai consigli e agli insegnamenti che mi ha sempre dato, un altro dedicato al mio idolo nel basket Giannīs Antetokounmpo, il terzo è un volto di donna. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, data la mia città natale, preferisco il freddo al caldo e la neve mi piace tantissimo, probabilmente più del mare».