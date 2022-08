Itri, De Santis boccia il Consiglio in videoconferenza: “La maggioranza vuole svilirne il valore”

Un rinvio voluto dalla maggioranza, su proposta del Presidente del Consiglio, verso il quale Giuseppe De Santis ha votato contro, “Ho ritenuto di votare contro il rinvio dell’ultimo punto all’ordine del giorno, sulla modifca del Regolamento de Consiglio Comunale in video conferenza, perchè la maggioranza guidata dal Sindaco Agresti deve assumersi le responsabilità fino in fondo, e deve dire chiaramente, le ragioni che hanno spinto la stessa maggioranza ad una simile proposta, proprio oggi che l’epidemia da COVID-19 è quasi superata – così ha tuonato De Santis in Consiglio Comunale – questa maggioranza è poco attenta a cogliere le occasioni, seppur non obbligatorie, come quella della riduzione della TARI e dell’ IMU, viceversa è sempre attenta ad approfittare di disposizioni che danno la facoltà e non obbligano, come l’ aumento delle indennità degli amministratori e quella di fare celebrare i Consigli Comunali in videoconferenza, sempre e comunque, perche’ questo e’ riportato nell’ art. 5-bis inserito nel regolamento del Consiglio.

Pur non essendo contrario all’applicazione di nuove tecnologie – spiega De Santis – ritengo che tale possibilità debba essere si prevista, ma concessa per motivi di salute e non per altro. Chi è stato eletto al Consiglio Comunale sa benissimo a cosa andava incontro e quali erano gli impegni assunti con i cittadini, e se i consiglieri hanno problemi di lavoro, studio o altro che non gli consente di espletare al meglio il proprio mandato, possono dimettersi. Il Ministero dell’Interno ha chiarito le adunanze del Consiglio Comunale possono essere svolte in videoconferenza solo per “motivate esigenze“.