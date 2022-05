Come scegliere un profumo da uomo?

La fragranza che si sceglie di indossare racconta molto della personalità e del proprio modo di interpretare stili e tendenze. Scegliere un profumo significa infatti decidere come lasciarci percepire da chi ci sta intorno, che “prima impressione” fare e come farci ricordare una volta che ci siamo allontanati.





Molti tendono a utilizzare lo stesso profumo tutta la vita, perché trovano numerose affinità con le note che la compongono, mentre altri amano sperimentare e provare sulla pelle una piramide olfattiva ogni volta diversa. Le percezioni e le preferenze in questo caso sono, ovviamente, molto soggettive e spesso è difficile scegliere un nuovo profumo, anche a causa della sempre maggiore disponibilità di opzioni proposte sul mercato dai grandi brand del settore.

Sugli scaffali oggi esiste una miriade di profumi da uomo, anche molto diversi tra loro per caratteristiche, aromi e sensazioni olfattive. Quali sono oggi le principali tipologie tra cui scegliere?

Profumi classici da uomo

In questa categoria di fragranze rientrano i profumi più tradizionali, che presentano note decise e forti, capaci di coprire molto bene ogni altro odore e di permanere a lungo sulla pelle. Questa tipologia di profumi ha radici negli anni ‘50 ma, nonostante queste origini lontane, ancora oggi riesce a conquistare una buona fetta di consumatori e appassionati.

Molti brand moderni scelgono di mantenere nelle loro linee questo tipo di profumazione, come ad esempio fanno Lorenzo Villoresi, un marchio italiano di nicchia molto apprezzato, oppure Guerlain con il suo Vetiver, sempre marcato e inconfondibile. Lo stesso vale per alcune proposte di Acqua di Parma, come l’intenso e legnoso Oud, oppure le fragranze tradizionali ma più moderne, quali le celeberrime Cool Water o Fahrenheit.

Profumi da uomo speziati

Ogni profumo è composto da una piramide olfattiva fatta di note di testa, note di cuore e note di fondo. Quando in questo potpourri di fragranze si inseriscono essenze speziate e orientali, nascono profumi da uomo dal carattere forte e determinato, che rientrano sotto la categoria degli speziati.

Sono molte le case di moda più celebri che scelgono di realizzare profumazioni da inserire in questa categoria. Molti stilisti di fama internazionale, come Gucci, Moschino o Versace, lanciano sul mercato fragranze speziate e lo stesso si può dire dei profumi Tom Ford, icona del lusso che ama elaborare profumazioni che uniscono i sentori più sensuali a misteriose note speziate.

I profumi di questa fascia tendono a essere particolarmente intensi, perfetti per chi ama farsi notare in mezzo alla folla, ma in ogni caso adatti a ogni età e ogni occasione. Regalarli può non essere semplice, ma se il destinatario fa già uso di fragranze di questa categoria, potrebbe facilmente apprezzare altre proposte della stessa linea.

Profumi da uomo sportivi

Esiste nel mondo della parfumerie un’intera categoria dedicata a chi pratica attività fisica costante e ama spruzzarsi addosso qualche goccia di profumo dopo una doccia rinfrescante. Spesso questi profumi sono freschi e nascondono note agrumate nelle loro piramidi olfattive.

Molti brand, come ad esempio Chanel o Calvin Klein, hanno a catalogo versioni delle loro fragranze più iconiche nell’edizione Sport, come ad esempio i famosi Allure Homme Sport o Burberry Sport. Anche Polo Blue Sport di Ralph Lauren segue la stessa filosofia e si propone con note fresche e vitali, così come Luna Rossa Sport di Prada, ispirato alle competizioni. Anche i brand che propongono abbigliamento e accessori casual, come Lacoste non mancano di avere profumi sportivi tra le loro collezioni.

Profumi da uomo leggeri

Per gli uomini che amano invece avere addosso solamente sentori delicati e non invadenti sono dedicate le profumazioni dalle combinazioni di note più fresche, poco speziate e poco aromatiche. Spesso queste fragranze uomo si richiamano all’elemento acqua e integrano note marine e particolarmente leggere, anche se piacevoli e durature.

Chi ama questo tipo di profumi dovrebbe andare alla ricerca delle versioni Acqua dei loro brand preferiti, oppure optare per profumi pensati per la primavera e per l’estate, naturalmente meno ricchi di oli essenziali. Nella categoria si inseriscono sia le proposte fresche dei già citati Acqua di Parma o Calvin Klein, ma anche molti profumi uomo di Hugo Boss o i modernissimi Kenzo e Issey Miyake, che offrono sentori alternativi in grado di completare il mercato con note decisamente originali.