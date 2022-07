Terracina, Tripodi: dalla Regione 100mila euro per crisi idrica

“La Regione Lazio ha stanziato centomila euro per l’anno 2022 a favore dei residenti di Campo Soriano e Santo Stefano nel comune di Terracina al fine di tamponare la grave carenza idrica con cui convivono ormai da anni”. Ad annunciarlo il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi, che ha presentato un emendamento approvato oggi nell’assestamento alle previsioni di bilancio 2022-2024, dopo l’incontro del 26 giugno scorso tra il comitato, i residenti, Sara Norcia, già consigliere comunale e provinciale della Lega, Davide Del Bono, responsabile provinciale dell’organizzazione della Lega e capo-segreteria del capogruppo Tripodi, e Gianluca Di Natale, candidato consigliere della Lega alle scorse comunali.

“Abbiamo mantenuto l’impegno, portando subito la questione di Campo Soriano e Santo Stefano in Regione Lazio e finanziando un intervento tempestivo'”, argomenta Tripodi. Per il quale “occorre calmierare le spese di rifornimento forzato derivante dalle necessità dei residenti, predisponendo le autocisterne e anche la definizione della rete idrica tale a garantire un diritto umano e universale. L’emendamento ha posto in evidenza come il problema più urgente sia quello di aiutare i residenti, attraverso un contributo pubblico a causa della mancanza della fornitura idrica. Inoltre Acqualatina, di concerto con la Regione Lazio, dovrà adottare nel più breve tempo possibile le procedure al fine di assicurare le zone non servite di un serbatoio e di una rete idrica, garantendo la continuità di un servizio vitale per i cittadini”, conclude Tripodi.