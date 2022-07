Da oggi a domenica a Sperlonga il “Villaggio degli Artigiani”

Da venerdì e fino a domenica il “Villaggio degli Artigiani” a Sperlonga nello slargo sotto Torre Truglia. Sono una trentina gli artigiani che espongono nel tratto di strada di via del Porto per i tre giorni dalle 10 del mattino fino alla sera inoltrata. Presenti chi produce oggetti in pelle a quelli in ceramica, passando per il cucito creativo, i quadri le sculture nonché le penne realizzate al momento con il tornio.

Si replica la prossima settimana con il “Villaggio degli Artigiani” che torna ad esporre nel week end del 6-7 agosto a San Felice Circeo in piazza Cresci.