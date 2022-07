Sono 672 i nuovi positivi in provincia di Latina, dove i numeri maggiori li fa registrare sempre la città capoluogo con 22 casi, seguita da Aprilia con 79, poi Terracina con 49, Cisterna con 46 e Formia con 38, via via tutti gli altri centri.

C’è un nuovo decesso registrato a Pontinia, mentre si registrano 199 guariti e 6 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. Somministrate anche 380 dosi di vaccino.





IL BOLLETTINO