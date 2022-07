Ricettazione, furto e appropriazione indebita: gli interventi della Municipale

In occasione di controlli alla circolazione da parte della Polizia Locale di Cisterna di Latina, finalizzati a garantire maggiore sicurezza stradale, nell’ultima settimana sono stati tre gli episodi di rilievo.

Venerdì mattina, sulla Statale Appia Sud, la pattuglia della Polizia Locale ha intercettato un’autovettura con targa bulgara. Alla vista degli agenti, il conducente effettuava una manovra sospetta e pertanto la vettura veniva fermata. A bordo risultavano due campani, D.M. classe 1975 e C.A. classe 1978, con vari precedenti di polizia. Nel corso della perquisizione, gli agenti rinvenivano nel bagagliaio dell’autovettura 3 marmitte catalitiche, una smerigliatrice a batteria con lama da taglio oltre a diverse lame di ricambio e cacciaviti ed altri arnesi utili per asportare le marmitte dei veicoli.

I due non sono stati in grado di giustificare né il motivo né la provenienza degli arnesi e per questo sono stati denunciati per ricettazione, mentre gli oggetti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il furto delle marmitte catalitiche è un fenomeno in costante aumento con gravi danni per i proprietari dei veicoli.

Mercoledì 20 luglio, invece, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore un cittadino italiano privo di patente di guida e di copertura assicurativa. Dal controllo della banca dati, inoltre, risultava che il veicolo era stato rubato ad un cittadino indiano lo scorso mese di maggio. Il ciclomotore è stato quindi restituito nella stessa giornata al proprietario mentre il conducente veniva denunciato per il reato di ricettazione e sanzionato per le violazioni di guida senza patente e per la mancanza della copertura assicurativa.

Infine nella mattinata di lunedì 18 luglio, durante il normale controllo relativo alla verifica sulla copertura assicurativa, veniva fermato un SUV Stelvio.

L’assenza dell’assicurazione in un veicolo noleggiato ha insospettito gli agenti che, a seguito di approfondimenti, scoprivano il mancato pagamento delle rate a partire dal 2019. A tal proposito, la società aveva presentato una querela per appropriazione indebita.

Il veicolo è stato sequestrato per la mancanza di copertura assicurativa e verrà restituito alla ditta noleggiatrice.