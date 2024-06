Furto a Minturno, arrestati due giovani stranieri

Nel corso della nottata del 9 giugno, a Scauri di Minturno, i carabinieri del Norm hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini algerini. Si tratta di un 29enne e di un 22enne, entrambi residenti a Villa Literno, in provincia di Caserta.

Gli arrestati si sono resi responsabili del furto aggravato di un telefono cellulare presso un lido balneare di Scauri, nonché di una bicicletta elettrica parcheggiata davanti ad un esercizio commerciale.





A seguito della perquisizione personale i giovani sono stati rinvenuti in possesso di arnesi da scasso, contestualmente posti sotto sequestro. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.