Cigno ferito con un amo da pesca il tam tam per i soccorsi

Brutta avventura per una famiglia…di cigni sul lungomare di Latina. E’ quanto accaduto ieri mattina a Capo Portiere dove uno degli esemplari più giovani si è accasciato tra i bagnanti a causa di un amo conficcato nella zampa.

Alcune persone cercando sul web numeri utili per il soccorso animali hanno trovato articoli che facevano riferimento agli interventi dell’Anc Sabaudia, un gruppo di protezione civile che però più di una volta si è prodigato per salvare animali nell’area del Parco Nazionale del Circeo.





Una volta allertati i volontari hanno recuperato il cigno che è stato poi medicato dai Carabinieri Forestali presso il centro recupero fauna selvatica a Fogliano. Poichè le condizioni del volatile erano buone è stato quindi nuovamente riportato in spiaggia dai volontari coordinati dal maresciallo Cestra.

Una volta liberato il cigno è tonato a prendere il largo con la sua famiglia. Una vicenda finita bene ma molto spesso accade il contrario per via di ami da pesca e lenze che imprigionano fino ad uccidere non soltanto l’avifauna ma anche le caretta caretta.