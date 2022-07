Lions Volley Latina: serie D, conferme e partenze nel roster

Dopo le conferme degli staff tecnici della scorsa settimana, in casa Lions Volley Latina arrivano anche le conferme per quanto riguarda gli atleti che hanno portato la società alla promozione in Serie D nel primo anno di vita della società.

Confermati quasi in blocco tutti i ragazzi, il coach Feragnoli e il suo vice Bagnara, d’accordo con la società, hanno deciso di puntare ancora su un gruppo molto affiatato e coeso, che è riuscito a trovare un‘amalgama perfetta e creare sia all’interno che fuori lo spogliatoio il giusto spirito, cosa che ha permesso di stravincere un campionato con autorità.

Ecco quindi rinnovata la fiducia ai palleggiatori Feragnoli e Gassani, ai centrali Guadagnino e Pietragalla, agli schiacciatori Di Veroli, Margagliano e Nardin, agli opposti Carolla e Casillo, al libero Ajola.

“Lasciano il gruppo Caputo, Labardi e Torelli che per motivi di lavoro e personali, non possono garantire un impegno costante che un campionato di Serie D richiede”, fanno sapere dalla società. “A loro va comunque il sentito ringraziamento da parte della società e del gruppo squadra, per il grande apporto e supporto dato durante tutta la stagione, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

“Ai ragazzi confermati citati prima, andrà sicuramente aggiunto qualche altro elemento, per completare il roster e affrontare il prossimo impegnativo campionato da protagonisti, cosa che la società si sta già muovendo da tempo per colmare le assenze e consegnare allo staff tecnico una squadra all’altezza della categoria”.