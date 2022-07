Arpalo 2, a giudizio Maietta e altri 36 imputati

Nuovo rinvio a giudizio per Pasquale Maietta, ex deputato di FdI ed ex presidente del Latina Calcio. E insieme con cui a giudizio altri 36 imputati.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha disposto un processo per gli imputati nell’inchiesta “Arpalo 2” e ha fissato la prima udienza, davanti al Tribunale di Latina, per il prossimo 21 dicembre.





Il procedimento è relativo agli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e dalla squadra mobile sul presunto sistema di illeciti fatto di somme enormi evase e denaro riciclato in Svizzera, reinvestito nel settore immobiliare nel capoluogo pontino, oltre che sulle manovre compiute attorno al Latina Calcio quando il club nerazzurro era in serie B.

Sotto accusa, tra gli altri, nuovamente Paola Cavicchi, l’avvocato Fabrizio Colletti, l’imprenditore Antonio Aprile, l’imprenditore romano Benedetto Mancini, l’imprenditore di Anzio Angelo Ferullo, la manager Daniela Weinstein, il commercialista Salvatore Di Raimo, i finanzieri Riccardo Tomei, Claudio Arpaia e Ciro Pirone.