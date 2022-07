A Formia la campagna “Un mare di vantaggi”

“Fai bene la raccolta differenziata, è semplice e porta un mare di vantaggi per te e per la nostra città”. E’ partita la campagna di sensibilizzazione estiva sulla raccolta differenziata “Un mare di vantaggi” promossa da Frz e dall’Amministrazione comunale di Formia. L’iniziativa, programmata dal Sindaco Gianluca Taddeo e dall’Assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo dopo una serie di studi sul territorio portati avanti da FRZ, è stata presentata questa mattina presso la Sala Sicurezza.





“È una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione rivolto alle utenze sia familiari che commerciali ed ha l’obiettivo di incentivare i comportamenti corretti e utili a migliorare le performance della raccolta differenziata e il decoro della città”. Sono queste le parole dell’Assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo, che prosegue dicendo che “si punta ad una riduzione del conferimento del secco residuo e ad una più corretta differenziazione di plastica, metalli, vetro e carta da destinare al recupero e alla valorizzazione. Dobbiamo puntare a questo soprattutto per il rispetto verso l’ambiente”.

É stata presentata l’App Junker disponibile gratuitamente che, installata sul proprio smartphone, permette di svolgere una raccolta differenziata perfetta e senza errori. Sono previste, in questa fase di comunicazione, iniziative di affiancamento per le attività commerciali al fine di migliorare il modo in cui si separano i rifiuti, e dalla prossima settimana si svolgeranno delle giornate informative con info point in diverse zone della città utili per chiarire tutti i dubbi ai cittadini e ai vacanzieri.

Il responsabile tecnico della Frz Claudio Sperduti ha sottolineato che “la campagna ‘Un mare di vantaggi’ punta a migliorare la qualità dei servizi con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza che deve collaborare affinché si possano ridurre al massimo il rifiuto indifferenziato”. “L’obiettivo – ha aggiunto – è di ridurre tutto quello che ha un costo recuperando risorse umane ed economiche e potenziando servizi che oggi necessitano di ulteriore impegno come lo spazzamento e il decoro urbano per risolvere piccole criticità”.

Gli infopoint seguiranno questo calendario:

– 20 luglio (mattina ore 9 – 13 sul lungomare di Gianola, pomeriggio sul lungomare di Vindicio ore 15.30 – 19.30)

– 21 luglio (mattina ore 9 – 13 sul lungomare di Gianola, pomeriggio sul lungomare di Vindicio ore 15.30 – 19.30)

– 22 luglio (mattina ore 9 – 13 sul lungomare di Gianola, pomeriggio sul lungomare di Vindicio ore 15.30 – 19.30)

– 25 luglio (mattina ore 9 – 13 sul lungomare di Gianola)

– 27 luglio (mattina ore 9 – 13 sul lungomare di Gianola, pomeriggio sul lungomare di Vindicio ore 15.30 – 19.30)

– 29 luglio (mattina ore 9 – 13 sul lungomare Vindicio)