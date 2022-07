A bordo di un’auto rubata finisce fuori strada, arrestato

I Carabinieri di Formia hanno nelle scorse ore un cittadino albanese di 37 anni ritenuto dagli stessi militari come il possibile autore di un furto in appartamento. L’uomo, infatti, deve rispondere anche di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti presumibilmente utilizzati in fase di scasso.

Secondo le ricostruzioni dei militari, l’uomo, la scorsa notte si sarebbe introdotto in un’abitazione di Baia Domizia in Campania dove avrebbe rubato degli oggetti in oro e anche un’auto Bmw con cui è scappato.





Le ricerche da parte dei Carabinieri hanno individuato e poi tentato di fermare l’auto nei pressi di Scauri nel territorio di Minturno. L’uomo, però, non si sarebbe fermato all’alt delle forze dell’ordine dando così vita ad un inseguimento proseguito sulla Formia-Cassino fino a quando questi ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada. Lì è scattato immediatamente l’arresto.