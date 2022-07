Lazio, istituito l’albo regionale delle Cooperative di Comunità

“Le Cooperative di Comunità sono uno strumento importantissimo per lo sviluppo e il rafforzamento del nostro tessuto sociale ed economico perché valorizzano tradizioni culturali e risorse territoriali, creando opportunità lavorative nei territori a rischio spopolamento e nelle periferie degradate”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sull’istituzione dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità.

La giunta regionale ha approvato oggi la delibera che istituisce l’albo e le linee guida che disciplinano le modalità di iscrizione e tenuta dello stesso.





Le Cooperative di Comunità dovranno avere sede nel territorio regionale e operare:

in aree montane, aree interne o a rischio spopolamento, o in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;

in particolari contesti come aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

“Istituire l’albo delle Cooperative di Comunità significa mettere un primo tassello a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale dei nostri territori che potranno rafforzare il loro sistema produttivo integrato e valorizzare le risorse e le vocazioni delle comunità locali”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli.

Potranno iscriversi all’albo Cooperative di Comunità che soddisfino i bisogni della comunità locale migliorandone la qualità sociale ed economica della vita sviluppando attività economiche eco-sostenibili finalizzate a:

Creazione di beni e servizi;

Creazione di offerta di lavoro e valorizzazione delle risorse umane;

Recupero e valorizzazione di beni comuni, ambientali e culturali;

Valorizzazione di innovazioni e tradizioni.

L’iscrizione all’albo sarà condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla legge. L’albo regionale sarà gestito da un organo inter-direzionale costituito dal direttore della direzione regionale per lo Sviluppo economico, dal direttore della direzione regionale per l’inclusione sociale, dal direttore dell’Agenzia Spazio Lavoro e dal direttore regionale Istruzione, formazione e lavoro. Il testo passerà ora alla XI Commissione regionale per il parere di rito.