Incidente a Latina sulla Migliara 41: deceduto un centauro. Altre due persone ferite

Si è verificato nel pomeriggio di oggi all’incrocio tra la Migliara 41 e strada Pantano di Inferno, nel territorio del Comune di Latina, un tragico incidente che ha visto coinvolti due motocicli e un’auto.

Per cause che sono al vaglio della Polizia locale di Latina infatti, una persona alla guida di una moto è deceduta, e nel drammatico scontro un giovane in sella ad uno scooter e un altro automobilista sono rimasti feriti. Questi ultimi sono stati entrambi trasportati d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Goretti’.





Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, oltre al personale dei Vigili del Fuoco.

Disagi al transito sull’arteria, un tratto della Migliara 41 è stato infatti chiuso al traffico.