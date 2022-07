Festa della Madonna della Civita, si entra nel vivo dei festeggiamenti

Con l’ultimo sabato in pellegrinaggio a piedi da Itri al Santuario, per 15 Km di percorso, si entra nel vivo dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Civita, festeggiata il prossimo giovedì 21 luglio sia nello storico santuario e sia nella città di Itri e in tutta la diocesi di Gaeta.

Appuntamenti importanti a livello spirituale sarà la veglia mariana al santuario, mercoledì 20 luglio, alle ore 20 della sera, con fiaccolata e processione per la strada provinciale della Civita che collega la Civita-Farnese con il luogo di preghiera. Il giorno 21 luglio, solennità della Madonna della Civita dalle 7 del mattino fino alle 19 della sera, celebrazioni di sante messe al Santuario della Civita, con la concelebrazione delle ore 10,30 presieduta dall’arcivescovo Luigi Vari.





Tanti gli appuntamenti anche in Paese nella giornata del 21 dove oltre alle messe delle 6.30, 7.30, 8.30, 12, 18, 19,30 e 21 alle 9.30 si tiene anche la processione con il busto argenteo della Madonna. La sera, alle 22 in piazza Incoronazione, la Grande Orchestra di Fiati della città di San Giorgio a Liri in concerto.

Festa che prosegue anche nella giornata di venerdì: alle 9.30 la Messa sarà celebrata dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, poi la nuova processione per le vie del centro e alle 22 il concerto dell’ex Pooh Roby Facchinetti. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e poi la reposizione del busto della Madonna.