Elezioni a Latina: le 22 sezioni “rimandate” dal Tar al voto il 4 settembre

Manca solo l’ufficialità, ma il commissario prefettizio che fa le veci del sindaco Carmine Valente si è detto pronto a convocare i comizi elettorali per il prossimo 21 luglio, di fatto indicendo la data per il ritorno alle urne per domenica 4 settembre.

22 le sezioni in cui si deve rivotare secondo quanto deciso dal Tar del Lazio e per cui lo stesso Tribunale Amministrativo ha fatto decadere sia il primo cittadino Damiano Coletta che tutto il consiglio comunale invalidando la proclamazione degli eletti.





L’Amministrazione uscente aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva ma non ottenendola. Salvo colpi di scena, nella tornata elettorale parziale del prossimo 4 settembre si deciderà come sarà composta la nuova Amministrazione di Latina che, paradossalmente, potrebbe anche avere protagonisti e colori politici diversi rispetto a quelli eletti nel 2021.