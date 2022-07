Depuratore di acqua a Ragusa pro e contro

Non è un segreto, eppure molto spesso finiamo per trascurare uno dei piccoli trucchi quotidiani che più può avere un impatto benefico per il nostro corpo. Sto parlando di un semplice accorgimento, quello di bere molta acqua. C’è chi ha battuto a lungo su quanto bere sia importante per purificare il nostro organismo e di certo non ha sbagliato. L’acqua è importantissima per il nostro benessere, tanto che idratarci adeguatamente è consigliatissimo – specie nei periodi più caldi – anche per mantenere un livello di energie adeguato. Bere aiuta inoltre la nostra pelle a contrastare la nascita delle rughe. Un vero elisir di giovinezza verrebbe da pensare; certo, ma solo a patto di bere bene. E volete sapere qual è un vero segreto? Che l’acqua del vostro rubinetto può aiutarvi tantissimo in questo. Certo, a patto a sfruttiate un depuratore di acqua a Ragusa: oggi andiamo a scoprire perché, analizzando i pro e i contro.

Un depuratore di acqua vuol dire risparmio





Ci sono molti motivi per cui scegliere di investire in un depuratore di acqua. C’è una contenuta spesa da fare inizialmente, ma il fattore economico è certamente vantaggioso. A fronte del piccolo investimento iniziale, c’è poi un risparmio non indifferente se considerate a quanto investiamo, settimana dopo settimana, nell’acquisto di bottiglie di plastica. L’acqua è un bene di primissima necessità, uno di quelli che non c’è dubbio che sicuramente consumerete sempre. Assicurarvi un risparmio a lunghissimo termine su una spesa che costantemente, mese dopo mese, andate a fare nuovamente non è già di per sé una valida motivazione?

Risparmio economico, ma anche risparmio di spazio. Le cassette dell’acqua vanno conservate a casa, senza contare che richiedono un posto fresco e all’ombra per non deperire velocemente. Questo significa che un angolo della vostra casa sarà perennemente impegnato dalle cassette. C’è anche un risparmio di tempo: è vero che potete comprare l’acqua insieme al resto della spesa, ma non vi è mai capitato di dimenticarla? Inoltre, ci sono molte altre ragioni. Si può abitare in un palazzo antico, senza la presenza di un ascensore – ci sono molte di queste abitazioni a Ragusa. Oppure magari non si è automuniti, e quindi si è costretti ad affidarsi ai mezzi, col rischio di trasportare pesanti confezioni di acqua nell’autobus… sempre ammesso che passi.

Perché scegliere un depuratore di acqua a Ragusa?

I motivi, come abbiamo visto, non mancano. Per esempio, io sono molto attratto dalla possibilità di ridurre l’uso della plastica. Il livello di rifiuti in plastica prodotti dalla nostra società ha ormai superato la soglia emergenziale e a pagarne le spese è ognuno di noi. Specialmente i nostri oceani sono piani di plastica, plastica che in qualche modo trova il modo di tornare a noi. Le bottiglie d’acqua comunemente usate sono infatti in PET, sigla che sta per polietilene tereftalato. Questo materiale, solitamente scelto perché trasparente e molto robusto, rilascia col tempo Antimonio, Polietileneteraftalato e Acetaldeide liberata. Sono tutte sostanze pericolose per il nostro organismo e che rendono l’acqua insalubre, per non parlare della fauna ittica che se ne nutre.

Inoltre, anche se siamo portati a pensare che l’acqua minerale nelle bottiglie ha una qualità più elevata, non è così. Questo secondo quanto riportato da uno studio pubblicato nel 2017 riguardante 11 paesi, nei quali il 93% delle acque minerali analizzate presentava contaminazioni. Al contrario, le acque italiane hanno qualità molto elevate e provengono nella quasi totalità, ben l’84,4%, da fonti sotterranee protette. Quindi, anche se vi suona strano, l’acqua del vostro rubinetto potrebbe essere qualitativamente migliore dell’acqua che comprate a caro prezzo.

Certo però per sfruttare adeguatamente la vostra acqua di Ragusa dovete munirvi di un depuratore di acqua che possa permettervi di farlo adeguatamente.

Quale depuratore di acqua scegliere a Ragusa?

Il primo fattore che suggerisco di considerare è quello dello spazio disponibile. Quanto possiamo utilizzarne per un depuratore? Da questo dipenderà anche la nostra scelta del modello, che può essere sopralavello o sottolavello. Questo è anche un possibile contro, perché se la vostra cucina è molto stretta, servirà appunto impegnare un po’ di spazio. La scelta del modello dipenderà inoltre da quanto è numeroso il vostro nucleo familiare.

Sembra quasi scontato dirlo, ma chiaramente il depuratore va scelto anche sulla base dell’acqua della propria zona. Non tutte le acquee sono uguali: alcune possono essere molto calcaree, altre presentare grandi quantità di detriti. Per questo il mio consiglio è sempre quello di affidarsi a dei professionisti, come Acqualight, che possano offrirvi una consulenza specifica. Inoltre, un depuratore è un qualcosa che adoperiamo quotidianamente e che quindi ha sempre la necessità di una buona assistenza. Avere un professionista dalla vostra è necessario anche per far sì che venga istallato in maniera corretta, senza poi dover avere brutte sorprese dopo.