“Emergenza sanità” e ospedale, l’intervento delle civiche di Fondi

Le civiche di minoranza di Fondi Riscossa Fondana, La Mia Fondi e Fondi Terra Nostra, che alle elezioni comunali del 2020 sostenevano la candidatura a sindaco dell’ex primo cittadino Luigi Parisella, tornano a parlare di quella che loro chiamano “emergenza sanità”, in merito all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

LA NOTA





“Nel dossier “Emergenza sanità”, presentato quali forze politiche di minoranza nel marzo 2021, dopo avere analizzato il pessimo stato di ospedale e servizi sanitari del comprensorio, abbiamo avanzato alcune proposte per la salvezza e il rilancio dell’ospedale di Fondi nel contesto del polo centro. E di esse, l’istituzione di un polo universitario per alcune specialità ha costituito quella più ambiziosa e comunque realizzabile.

Oggi, con una situazione ancora più grave del nostro ospedale, con altri reparti e servizi chiusi o in via di chiusura dopo l’approvazione dell’atto aziendale su cui, coi sindaci di Sperlonga e Campodimele, abbiamo provato ad opporci, il partito di Fratelli d’Italia riprende la nostra proposta e chiede l’istituzione a Fondi di specialità universitarie.

Non possiamo non essere felici che ciò sia avvenuto e, senza accampare sterili diritti di primogenitura, continueremo con più forza la nostra battaglia affinché venga attuato il disegno di rilancio dell’assetto del polo centro.

Così come siamo soddisfatti della presa di posizione del PD in merito alle criticità del funzionamento e dell’efficienza del piano sociale di zona del distretto n. 4 Fondi-Terracina per il quale, sempre col sindaco Cusani, denunciammo la mancata spesa di ben 3 milioni di euro.

La maggioranza di Forza Italia ci disse che dicevamo il falso facendo propaganda; ma il PD regionale, col presidente della commissione sanità e servizi sociali, ha confermato la nostra denuncia, chiedendo una inversione di tendenza nella gestione delle ingenti risorse che vengono annualmente assegnate.

Sul tema della salute e dei servizi socio-sanitari avvieremo un confronto con le altre forze civiche del comprensorio per indire già nei prossimi mesi una conferenza che servirà a gettare le basi per una nuova politica sul territorio che sia espressione di competenza, efficienza e buon governo.”