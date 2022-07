Qualcuno a Sperlonga, dopo l’estrazione del Lotto di sabato sera deve aver abbondantemente festeggiato. Infatti sono stati centrati 3 ambi e un terno sulla ruota di Palermo valsi complessivamente ben 25 mila euro di vincite.

Non è la prima volta che a Sperlonga si vince con la lotteria. In molti ricorderanno la vittoria con il sistema del Super Enalotto nell’ottobre del 2010, quando in diversi si aggiudicarono premi per qualche milione di euro e complessi 63 milioni.