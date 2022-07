Black-out in tutta Fondi, disagi all’ospedale nella mattinata di ieri

Sarà saltata almeno 7 o 8 volte la corrente elettrica nella mattinata di ieri 4 luglio all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.





Nessun grande problema per le emergenze, in quanto il gruppo di continuità ha consentito alle sale operatorie e ai macchinari salvavita di continuare a lavorare. Ma qualche disagio c’è stato. I pazienti prelevati con autoambulanza sono stati dirottati presso altri nosocomi della provincia pontina e i tecnici sono stati a lavoro prima per capire il problema e poi per risolverlo.

Alla fine, il black-out più lungo si è verificato dopo le 12, quando gli addetti ai lavori per conto dell’Asl pontina hanno dovuto mettere le mani nella cabina dell’elettricità. Uno stop della corrente di una ventina di minuti, il quale però, è servito a risolvere il problema.

Il tutto è durato dalle 8.30 alle 13. Alla fine, i maggiori disagi sono stati riscontrati nei reparti e ancor più negli uffici e ai terminali dei computer, compreso l’isolamento telefonico. A causa di uno sbalzo di tensione si è bruciato un interruttore magnetotermico presente nella cabina dell’ospedale.