Covid in provincia: 917 i positivi, 1 ricovero, 96 guariti

In provincia di Latina i nuovi positivi al Covid continuano ad essere tanti, ovvero 917 nelle ultime 24 ore.

Fortunatamente vengono registrati zero decessi e un solo ricovero ospedaliero. Di contro sono 96 i guariti e oltre 100 le vaccinazioni somministrate nelle ultime 24 ore.





Le città più colpite dalla nuova ondata di contagi: Latina (271), Aprilia (97), Cisterna (75), Formia (59), Terracina (57) e Fondi e Sabaudia (43); poi via via tutti gli altri centri tranne Bassiano, Campodimele, Prossedi e Ventotene a zero casi.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA