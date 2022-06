iSwiss lancia il suo ramo Insurance: tutti i dettagli dell’operazione

La società capogruppo iSwiss ha finalmente ricevuto la licenza definitiva per poter svolgere l’attività assicurativa anche a Dubai. Ultimata l’iscrizione nel registro delle imprese dell’emirato, iSwiss Insurance LLC è oggi regolarmente abilitata per rilasciare non solo polizze vita, ma anche contro infortuni, incendi, assicurazioni sanitarie, di viaggio e quelle a tutela delle proprietà. Non mancano poi soluzioni per i veicoli che vengono immatricolati nell’emirato, fra cui aerei e treni destinati al trasporto merci. Si tratta quindi di un grande passo per il gruppo finanziario iSwiss Insurance, il quale potrà concedere anche fideiussioni e garanzie assicurative, facendosi carico degli impegni assunti dai contraenti, in modo da garantire il corretto adempimento nei confronti dei beneficiari.





Dubai apre le porte al gruppo iSwiss

La notizia ha destato molto entusiasmo ed è stata grande anche la soddisfazione anche dell’amministratore delegato di iSwiss, Aleo Christopher, il quale ha fatto presente che il rilascio della licenza assicurativa da parte delle autorità locali ha comportato un lungo iter burocratico. In ogni caso, il governo dell’emirato, grazie al rilascio della licenza, non ha fatto altro che internazionalizzare il settore assicurativo portandolo a standard elevati. L’integrazione è ancora in corso di completamento e a breve verranno introdotti ulteriori servizi, come ad esempio quelli relativi all’antiriciclaggio. Verrà inoltre sviluppata una piattaforma online per semplificare l’erogazione delle polizze ai clienti, i quali potranno prendere visione delle clausole contrattuali, rinnovare la polizza, chiedere e ricevere assistenza, ottenere preventivi rapidi e gestire la propria posizione in completa autonomia.

iSwiss pronta a fornire numerosi servizi ai cittadini dell’emirato.

In seguito al rilascio dei titoli autorizzativi, iSwiss Insurance avrà quindi la possibilità di erogare diversi servizi a cittadini dell’emirato, nonché alle imprese che hanno la sede legale nel golfo e ai privati stranieri che investono a Dubai. Si segnala inoltre che l’offerta dei pacchetti assicurativi in modalità remota si rivolge comunque a qualsiasi cliente, sempre nel pieno rispetto delle norme locali.

Attualmente iSwiss rappresenta la prima società del gruppo che ha deciso di intraprendere l’attività in un Paese come gli Emirati Arabi, proprio perché è qui che si prospetta una forte crescita economica. Del resto la domanda dei servizi assicurativi di alta qualità sembra essere in netta risalita, anche perché la ponderata gestione del rischio è diventata una priorità irrinunciabile per qualsiasi impresa moderna.

L’amministratore delegato del gruppo svizzero è stato premiato di recente da Forbes Monaco, proprio per le capacità imprenditoriali e la visione rivoluzionaria dimostrata nel comparto dei servizi finanziario. Si ricorda infine che iSwiss opera anche nel comparto della cartolarizzazione dei prestiti che non rientrano nel sistema bancario, oltre che in quello dei servizi pagamento internazionali e delle valute digitali.