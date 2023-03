Come evitare gli incendi domestici

L’ultimo decennio ha registrato un aumento degli incendi domestici in Italia, in seguito ai quali centinaia di persone hanno perso la vita, ancor prima che per le fiamme, a causa del fumo e delle esalazioni tossiche.

Anche se siamo abituati a pensare a casa nostra come a un luogo sicuro, in realtà sono infinite le casistiche che potrebbero portare ad un incendio domestico: vediamo come fare per evitare queste situazioni.





Dagli impianti elettrici alla cucina

In cima ai fattori scatenanti degli incendi domestici, troviamo i guasti elettrici oppure gli impianti non a norma.

Far controllare con regolarità l’impianto di casa è un buon modo per prevenire cortocircuiti, surriscaldamenti e simili.

Buona prassi è anche staccare le prese degli elettrodomestici ogni volta che si esce: in realtà sono in pochi a farlo, considerando il tempo che ci vuole per staccare tutte le prese che ormai sono presenti nelle nostre abitazioni. Un’alternativa è munirsi di ciabatte adeguate, dotate del tasto on/off, i cui fili devono passare lontani dalle fonti di calore.

Tra gli ambienti più pericolosi in assoluto all’interno di un’abitazione troviamo le cucine: qui, secondo le stime, si verificano la maggior parte degli incidenti domestici.

Mai lasciare incustoditi pentole e tegami, i quali devono rimanere distanziati da qualsiasi materiale potenzialmente infiammabile, incluse le presine in stoffa.

Se possibile, meglio debellare l’utilizzo di fiammiferi e accendini, mentre tutti i cavi dei piccoli elettrodomestici che di solito si possono trovare in cucina (dai robot al frullatore, passando per microonde e fornetti) necessitano di un controllo periodico, per assicurarsi che tutto sia in buono stato.

I cavi di alimentazione elettrica rappresentano un grosso pericolo anche in bagno, dove bisognerebbe tenerli alla larga da qualsiasi superficie bagnata.

Abitudini virtuose

Tra le buone abitudini spicca sicuramente la stipulazione di un’assicurazione per la casa, al fine di mettersi al riparo da infortuni e imprevisti, compresi i danni causati dagli incendi domestici. Si può iniziare facendo un confronto assicurazioni anche online, informandosi sui prezzi e sulle tipologie disponibili.

Per i fumatori, non sono pochi coloro i quali si sono ritrovati con il letto o altre zone della casa in fiamme solo perché non avevano fatto attenzione a dove cadevano i mozziconi di sigaretta. Se fumate abitualmente, è più sicuro farlo sul balcone o comunque all’esterno di casa, usando sempre il portacenere.

Potrebbe sembrare un consiglio scontato, ma anche acquistare un estintore da tenere a portata di mano (soprattutto nei pressi degli ambienti casalinghi ad alto rischio) può salvare la vita. In alternativa, se la situazione sfugge di mano si possono contattare i Vigili del Fuoco al numero 112, attivo su tutto il territorio. Sul sito ufficiale dei Vigili del Fuoco, è inoltre scaricabile gratuitamente una brochure incentrata proprio sugli incendi domestici, che contiene tutta una serie di consigli utili e regole di comportamento.

Ricordiamo che gli ambienti a rischio incendio non sono soltanto le stanze dove si vive, ma anche il garage, dove di frequente sono riposti liquidi infiammabili e dove generalmente alcune persone si dedicano a svolgere dei lavoretti.

Anche la manutenzione di caldaie e camini è poi un punto fondamentale. Possedere un camino in casa propria è bello e suggestivo, ma ogni camino dovrebbe essere dotato di parascintille e comunque essere distanziato adeguatamente da tutti i mobili e soprammobili circostanti.