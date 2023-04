Il nuovo anno si apre con un successo per iSwiss, che ha ricevuto da Fintrac l’ente del ministero dell’economia canadese, una nuova licenza per operare nel paese del continente americano.

Un successo che porta con sé una serie di prospettive di crescita molto ampie e interessanti: il Canada è infatti un paese industrializzato fra i più sviluppati a livello mondiale e per un gruppo finanziario come iSwiss poter offrire i propri servizi su un territorio così ampio e a una popolazione così numerosa rappresenta un passo avanti molto importante.





Abbiamo raccolto in proposito le dichiarazione di Christopher Aleo, CEO di iSwiss: «Aver ricevuto una nuova licenza da Fintrac apre un nuovo capitolo nella storia di successo di iSwiss. La nostra crescita a livello globale continua secondo i programmi, arrivando a toccare i 12 paesi in cui possiamo godere di licenze per l’attività bancaria e assicurativa. Ma questo sicuramente non è un traguardo, quanto un punto di partenza»

«Infatti – continua Aleo – L’obiettivo è quello di continuare con la crescita del gruppo a livello globale, in tutti i settori di operatività: quindi quello dei servizi finanziari innovativi, punto di forza dell’offerta iSwiss, quello delle cartolarizzazioni, che ha visto iSwiss come uno dei maggiori player a livello europeo nell’ultimo anno, e quello dei servizi assicurativi».

Quello dei servizi assicurativi è soltanto l’ultimo in ordine di tempo dei settori in cui il gruppo elvetico ha ampliato la sua attività: e anche in questo settore la vision che caratterizza l’attività di iSwiss è quella di offrire tutta una serie di servizi innovativi, fruibili attraverso canali moderni e digitali, in modo da raggiungere una fetta sempre più ampia di pubblico con offerte studiate su misura.

Proprio sull’innovazione e sulla capacità di guardare al futuro e di sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, oltreché sulla solidità di un gruppo finanziario importante, si è basato il successo di iSwiss. Christopher Aleo è stato nominato da Forbes “Innovatore finanziario” per l’anno 2022 e sottolinea come guida dell’attività del gruppo sia proprio la visione di un nuovo tipo di finanza.

«Una finanza aperta a un sempre maggior numero di soggetti, compresi tutti quelli che per motivi diversi fino a questo momento ne sono stati esclusi: l’idea di un servizio finanziario raggiungibile in ogni momento e da ogni luogo, superando barriere geografiche e di orari, sarà sempre la chiave del successo di iSwiss», conclude Christopher Aleo, CEO di iSwiss.