Gestione della sosta a Latina, l’assessore Bellini fa il punto della situazione

“Sulla vicenda degli ausiliari del traffico e del cambio del gestore della sosta stiamo assistendo ancora una volta a una stucchevole polemica politica a mezzo stampa innescata da alcuni esponenti dell’opposizione che, pur dichiarando di volere tutelare i diritti dei lavoratori, stanno in realtà sollevando un polverone che rischia di provocare soltanto danni. Ritengo utile, quindi, fissare alcuni concetti e ristabilire una narrazione dei fatti che sia quanto più possibile aderente alla realtà”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Dario Bellini, assessore a Trasporti e Mobilità del Comune di Latina.





“La premessa è la sentenza n. 4515/20 del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la correttezza della scelta operata dal Comune di Latina per quanto riguarda la gara per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico. Una sentenza che dunque ha confermato l’aggiudicazione disposta in favore della SCT Group srl. La possibilità di applicare il contratto previsto da SCT Group srl era espressamente riconosciuta dal capitolato di gara e il Consiglio di Stato ha rilevato che «tale contratto sembra del tutto più appropriato a quello del personale dei ferrotramvieri» e che «in ogni caso – recita la sentenza n. 4515/20 – l’offerta economica del r.t.i. SCT non può essere tacciata di non conformità alla legge di gara, visto che essa garantisce l’assorbimento del personale del gestore uscente e con trattamento economico rientrante in un contratto collettivo di lavoro».

È del tutto fuori luogo inoltre parlare di una Amministrazione che “fa spallucce” di fronte ai lavoratori visto che tutta la vicenda legata al corretto riassorbimento del personale è stata seguita con la massima attenzione. Il Comune non ha mai smesso di dialogare con le parti sociali e di vigilare affinché venisse pienamente ottemperata la clausola sociale prevista dalla gara. Il dialogo è tuttora in corso, tanto che SCT e il sindacato UGL sono in una fase avanzata di trattativa per chiudere un accordo di secondo livello che migliorerà le condizioni economiche dei lavoratori.

Inoltre, il Comune di Latina sta individuando estensioni di servizio che produrranno vantaggi sia per la comunità che per i lavoratori stessi”.