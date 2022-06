Festa della Bandiera Blu, in programma venerdì 1° luglio a Scauri di Minturno. Un appuntamento organizzato dal Comune che prevede tra le altre cose anche artisti da strada e area pedonale. Il tutto presso l’Arena Mallozzi e nel tratto di Lungomare compreso tra Via Impero e Via G. Capolino.

Un appuntamento pensato per festeggiare il riconoscimento del il litorale e un momento di svago per piccoli e grandi.