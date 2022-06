Sperlonga, dopo il lungo stop Covid riecco “Sapori di Mare”

Due anni di stop forzato non hanno fatto altro che far crescere l’attesa per una delle manifestazioni più importanti ed amate da turisti e visitatori: a Sperlonga torna “Sapori di Mare”, evento che da quasi 20 anni mette al centro la produzione ittica locale (pesce azzurro in particolare) e le eccellenze enogastronomiche dell’entroterra.

Sotto l’egida della Regione Lazio ed in particolar modo dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), l’evento torna quest’anno nelle rinnovate date dal 24 al 26 giugno 2022, inaugurando in pratica la stagione estiva delle manifestazioni dell’Estate Sperlongana come sottolinea l’ideatore dell’evento nonché presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone la Rocca.





“Siamo felici ed entusiasti perché finalmente torniamo a mostrare la vera essenza di Sperlonga, i prodotti ittici locali come il pesce azzurro e le perle della nostra terra, ortaggi, olio e tanto altro ancora” dice con enfasi colui che ha ‘inventato’ e cura ancora la manifestazione dall’inizio anni 2000. “Sarà bellissimo – continua La Rocca – tornare finalmente in condizioni normali, con la gente a godere di questa festa che non è una sagra, ma una vera opportunità di degustazione delle specialità ed eccellenze locali offerte ogni sera dagli espositori, accompagnata da spettacoli e momenti di cultura legata ai temi della sostenibilità e della territorialità”.

Tre giorni dunque, da venerdì 24 a domenica 26 giugno con un nutrito programma di Enogastronomia, con il villaggio aperto tutte le sere dalle 18, di musica con concerti e dj set sotto Torre Truglia, e di cultura con convegni, libri e appuntamenti d’arte.

Da venerdì a domenica, tutte le sere, in piazza Fontana e lungo via del Porto fino alla Torre Truglia, prenderà vita il ‘villaggio’ degli espositori. Il tema di quest’anno è “Sapori di Mare e… di terra pontina”. Spazio quindi alla produzione ittica locale, con particolare accento sul pesce azzurro, vero simbolo della base alimentare storica del Borgo. Accanto al pesce, tutte le eccellenze enogastronomiche locali, dai prodotti della terra quali frutta e ortaggi, fino all’olio e al vino.

Durante le serate, approfondimenti tematici e show cooking in piazza Fontana a cura di Slow Food.

Musica

A Torre Truglia, tutte le sere da venerdì 24 a domenica 26 il momento del tramonto sarà accompagnato dal Dj set con aperitivo a cura di “Big Village TV”. Sempre nelle stanze del “simbolo” di Sperlonga ci sarà l’esposizione dell’ artista Enzo Casale. Ai piedi della torre infine, prenderà vita il “Mercatino del vinile”.

Venerdì 24 in piazza Fontana, il pubblico sarà allietato dalla musica e dalla voce di “Angelo De Niro”. L’artista, reduce dalla grande performance ed apparizione al programma “The Voice” suonerà con il suo “trio” a partire dalle ore 20.30.

Sabato 25 giugno alle ore 21.30 grande concerto in piazza Fontana. Ad esibirsi nel suo repertorio apprezzatissimo in Italia e all’estero la cantante Desireè Capaldo, accompagnata dal Maestro Gabriele Pezone. La cantante, originaria della piana e recentemente presente al festival di Cannes, incanterà gli spettatori con le sue doti vocali interpretando con il suo particolare stile che fonde classico e moderno, brani che hanno fatto la storia della musica e delle colonne sonore.

Domenica 26 infine, sempre in piazza Fontana, a partire dal Tramonto, Dj set – Musica Dance Anni 70/80/90a cura di Alex Gatta e Fab Verxetti (resident format Radio Valle #Tuttanatastoria).

Cultura

Sapori di Mare 2022 aprirà i battenti venerdì 24 giugno. Come da tradizione, si partirà dalla cima della scalinata di piazza Fontana con la cerimonia del taglio del nastro. Invitati al momento di avvio della manifestazione: Armando Cusani, sindaco di Sperlonga; Enrica Onorati, assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità Regione Lazio; Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio FR e LT; Luigi Niccolini, presidente di Informare (azienda speciale della CCIAA

LT e FR); Mauro Macale, presidente del FLAG (Fisheries Local Action Groups); Leone Armando La Rocca, presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, ideatore di “Sapori di Mare”; Mario Brancaleone, tecnico esperto in politiche agrarie; Tommaso Iacoacci, Slow Food Latina, ex consigliere di Slow Food Italia; Gianfranco Cartisano per EBTL, Ente Bilaterale del Turismo del Lazio; Quirino Rotunno, presidente WorldCompany. Al termine della cerimonia, breve presentazione dell’evento. Moderatore: Luigi Sabbadin, coordinamento culturale “Sapori di Mare”. Presenta: Tony Manzi.

Sabato 25 giugno, dal palco in piazza Fontana alle ore 18,30 si parlerà del vero “oro della terra” in un convengo dal titolo: “Un mare d’olio”. Interverranno: Luigi Centauri, presidente Capol; Roberto Campagna, giornalista e scrittore; Giò La Rocca, esperto di Marketing della Ristorazione; Cosmo di Russo, esperto e produttore d‘olio; Tommaso Iacoacci, commissione Ambiente e Paesaggi Capol; Enrico della Pietà, Arsial; Quirino Briganti, presidente Compagnia dei Lepini. Moderatore: Luigi Sabbadin, coordinamento culturale “Sapori di Mare”

Domenica 26 giugno infine, in piazza Fontana è in agenda la presentazione del libro “Alieutica – Biodiversità ittica e Pesca ecosostenibile nel Mediterraneo antico – da

Oppiano ad Aquileia”: Interverrà l’autore, Giuseppe Nocca. Nelle vesti di moderatore, ancora Sabbadin.

“Sapori di Mare” è una manifestazione ideata e organizzata da World Company srl,

con il patrocinio dell’Arsial – Regione Lazio e il Comune di Sperlonga, Consorzio

Sperlonga Turismo, Camera di Commercio di Latina e Frosinone, Informare (azienda

speciale della CCIAA di LT e FR) e Club Unesco Latina. Organizzazione villaggio a cura

di Buone Vibrazioni. Organizzazione Torre Truglia a cura di “me-ta-mòr-fo-si”.