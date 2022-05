Festa dello Sport, boom di attività e partecipazione per la tre giorni Opes

Si è chiusa la tre giorni della Festa dello Sport di Opes Latina con un bilancio che va oltre ogni rosea previsione. Boom di attività e partecipazione nel maxi evento che ha inglobato non solo esibizioni e spettacoli presso il Campo Coni di Latina, ma anche la CSC Student Marathon tenutasi sabato mattina nel centro del capoluogo pontino e la Mezza Maratona di Latina andata in scena domenica.

Una kermesse a tutto tondo che ha valorizzato ogni forma di attività e che ha letteralmente smosso la città di Latina sotto il profilo sportivo e turistico. Basti pensare che in soli tre giorni è stato movimentato un flusso di persone che si aggira intorno alle 10mila unità. Un evento ai massimi termini che forse non si era mai visto prima nel centro città con tale forza e prestanza organizzativa.





“Chiudiamo il bilancio della Festa dello Sport con dei numeri importanti che ci devono far riflettere su quanto la nostra città si presta e risponde positivamente ad iniziative di questo calibro – commenta il vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello – La Mezza Maratona di Latina e la CSC Student Marathon, sono state parte integrante della Festa dello Sport 2022 ed hanno visto la rispettiva partecipazione di mille atleti giunti in città e di 1200 studenti ed accompagnatori che hanno corso per le strade del capoluogo pontino, senza contare tutti coloro che hanno preso parte ai tre giorni al campo Coni. Una risposta davvero forte della città e di questo siamo davvero soddisfatti. Lo sport unisce e parla una sola lingua, che a noi piace definire universale. Grazie – prosegue Fioriello – a tutti coloro che in questi tre giorni hanno partecipato con entusiasmo e voglia di tornare a condividere lo sport a Latina. Tutto ciò infatti, è stato anche immaginato per donare un assaggio dei festeggiamenti in vista del 90esimo compleanno della città. Ringrazio le associazioni Gravity Bassiano, Nuova Podistica Latina, La Pedagnalonga, Il Girasole, Running Club Latina, Atletica Sabaudia, Centro Fitness Montello, che hanno supportato la manifestazione podistica nella giornata di domenica. Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto: Cantina Villa Gianna, Todis via Giustiniano Latina, Gruppo Eco Liri Spa – Autoitalia, Autoeuropa Volkswagen Latina, Bianchi Assicurazioni, Francia Latticini, Distributori Automatici ALVI, Biolatina, El Papi e grazie alla Safety&Comunication service odv, Moto Patitori e la Protezione Civile ed ai ragazzi di servizio civile Opes e tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte”.

La Festa dello Sport è stata oltretutto tappa di Percorsi di Sport, un’iniziativa promossa da OPES e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, con l’intento di riavvicinare alla sana attività fisica tutti quei cittadini che a causa della pandemia hanno abbandonato gli impianti sportivi e le loro passioni.

“Il Campo Coni di Latina è stato teatro delle più belle esibizioni per merito della partecipazione di tantissime associazioni con piccoli e grandi sportivi – commenta il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina Daniele Valerio – i nostri ringraziamenti vanno a: La Joie De La Danse, Petit Pas, Fit Express Latina, Fight Club Frasca Academy, Nsd Non Solo Danza, Qua La Zampa, Latina Calcio Balilla, Dama Latina, Bici X Umanità, Agrifoglio e Gli Elfi Blu Di Rosa, Lichinchi Domenico, asd Castello Sezione Di Latina, Way Fit, Latina Baseball, Il Girasole, Anthea Skating, Speedy Wheels, Smg Latina, Leonesse, Asia Thai Chi Latina, Acorda Capoeira Maestro Ismael, Vrg Latina, Centro Danza Harmonia, Elaine Cantillo Danza Cubana, Les Claquettes 2.0, Tersicore, Centro Danza Isadora, Pugnus Dei, Movimento e Benessere, Fipav Latina, al campione professionista K1 Diego Antonelli, Rugby Latina, Enrico Mattei Latina, Palaroller, Inteam, Sport Per Tutti, Team Iadevaia, Palafight Latina, Mb Dance School di Barbara Milani, Morgan Roses, Confidance Academy Di Tiziana Donato, Magici Eventi, Aeros Latina, Fidal Latina, Gymnova Latina”.

L’ente di promozione sportiva Opes Latina, è già a lavoro per programmare la stagione estiva all’insegna dello sport per la città pontina. La Festa dello Sport invece, dà appuntamento al prossimo anno nel consueto mese di maggio.