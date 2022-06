Centro storico di Gaeta, Ztl in zona Sant’Erasmo

Con l’ordinanza n. 239 del 20 giugno 2022, si istituisce la Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Gaeta Sant’Erasmo mediante i sistemi di controllo elettronico degli accessi nelle seguenti vie: via Begani (intersezione con lungomare Caboto); via Annunziata (intersezione con lungomare Caboto); via Faustina (intersezione con piazza Conca); piazza Traniello (intersezione con piazzale Caboto); via L. M. Planco intersezione con via SS. Trinità per via della Breccia – rotatoria aiuola sparti traffico via L. M. Planco.

Ztl attiva:





Via Annunziata: tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

Sabato 25 giugno: attivi tutti i varchi dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;

Mesi di luglio e settembre: attivi tutti i varchi il venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;

Mese di agosto: attivi tutti i varchi tutti i giorni dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo.

Maggiori informazioni:

https://www.comune.gaeta.lt.it/Polizia-municipale/Info-parcheggi

https://www.blugaeta.it/ufficio/orari