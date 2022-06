Fondi-Parigi in 500: il viaggio di due ragazzi della Piana

Sono partiti da Fondi all’alba di mercoledì. Quattro tappe: La Spezia, Tolone, Lione e tra pochissimo è previsto il loro arrivo a Parigi. Alle ore 22 circa.

“Ai piedi della Torre Eiffel, con la Fiat 500 rossa che con le temperature incontrate lungo il viaggio è più fiammante che mai”, spiegano dalla pagina Facebook Fondani nel mondo. “Un adesivo sui finestrini laterali aiuta a riconoscerli, se non dovesse bastare l’auto storica ed il suo colore inconfondibile. Un logo ideato da Elsa e Sara Sposito per accompagnarli in questo lungo tour”.





“Guido Rinaldi e Gianluca Zannettino stanno raccontando la loro ‘missione’ sui social, passo dopo passo, con foto e video divertenti, che mantengono aggiornati amici e parenti. Ma anche un vasto pubblico di curiosi ed appassionati che stanno seguendo questo loro viaggio in Cinquecento, nel ricordo di un caro amico volato al cielo troppo presto e che sicuramente sarebbe felice di vederli ormai a ‘pochi km’ dal traguardo”.

“Emozioni a non finire per i due giovani fondani, km e km lungo le strade d’Italia e di Francia sotto un sole battente, tanta fatica ma anche un entusiasmo crescente, perché coronare questo sogno coltivato per anni ora è sempre meno impossibile, e le ruote della Cinquecento girano sempre più cariche verso Parigi. Dove contano di arrivare alle 22 circa”.

In macchina, tra i bagagli, anche un tricolore che riporta una scritta particolare, che verrà svelata a breve L’invito a tutti è di seguire la pagina ‘i_miei_viaggi_in_500_official’ per assistere in diretta al tanto sudato arrivo della Fiat 500 sotto la Torre Eiffel.