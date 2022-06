Itri, potenziata le rete di defibrillatori sul territorio comunale

Continua il forte impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Agresti e in particolare dell’Assessore ai Servizi Sociali Mario Simon Di Mattia per il potenziamento delle rete di defibrillatori DAE presenti sul territorio del Comune di Itri.

Nella giornata di ieri, 14 giugno, sono stati installati due nuovi defibrillatori DAE presso i luoghi che saranno maggiormente frequentati da visitatori e turisti quest’estate e nei prossimi mesi a Itri: vale a dire a Piazzetta Frà Diavolo in pieno centro storico e al Museo del brigantaggio, ove era già presente un defibrillatore in passato. In entrambi i luoghi, strategici, i nuovi defibrillatori potranno essere utilizzati con velocità in caso di necessità per turisti e visitatori.

Un terzo defibrillatore è stato installato sulla seconda auto utilizzata dalla polizia locale, così che entrambi i mezzi in dotazione presso il Comando dei Vigili di Itri possano prontamente intervenire ove necessario con defibrillatore a bordo.

“Intento di questa amministrazione è quello di costituire una rete di 20 defibrillatori semiautomatici DAE distribuita sul territorio del paese, che possa permettere un tempestivo intervento da parte di operatori appositamente formati, in caso di arresto cardiocircolatorio a cittadini e turisti in luoghi pubblici e/o privati. I nuovi defibrillatori – continua l’Assessore ai Servizi Sociali Mario Di Mattia – sono del tipo DAE, ovvero semiautomatici, così da permetterne il facile utilizzo in sicurezza anche da parte di personale non medico, appositamente formato con attestato BLS-D e nei prossimi mesi saranno installati presso tutti luoghi pubblici ad alta frequentazione di persone, quali le strutture sportive, la stazione ferroviaria, il cimitero, le chiese”.