Danneggia i giochi per bambini nella pineta di Vindicio: denunciato

Nel pomeriggio dello scorso giovedì, 9 giugno, una pattuglia del Commissariato di Formia in Servizio di Controllo del Territorio è intervenuta nella pineta di Vindicio, a seguito della segnalazione da parte dei cittadini giunta sul numero unico di emergenza 112 di un ragazzo che stava danneggiando i giochi per i bambini.

Le descrizioni fisiche fornite all’operatore telefonico, immediatamente diramate via radio alle unità operative sul territorio, hanno consentito di rintracciare il giovane all’altezza della Villa Comunale.





A seguito del controllo il soggetto, un 26enne residente a Formia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e, pertanto, denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di arma da taglio oltre che per danneggiamento.

L’attività svolta si inquadra nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo disposti dal Questore di Latina ed avvalora l’efficacia della collaborazione dei cittadini per la protezione del bene comune.