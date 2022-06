Bollettino covid-19 della ASL Latina: 222 contagi in tutta la provincia

Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 222 i nuovi positivi.

Numeri in leggero calo rispetto alla giornata di ieri, quando il conto del bollettino era di 270 contagi.





La città più colpita resta il capoluogo Latina, con 57 casi, seguita da Aprilia con 31, Terracina (23), Cisterna (19), Formia (15), Sezze (14), Sabaudia (11), Santi Cosma e Damiano (6). A seguire tutte le altre.

Nessun nuovo decesso, mentre una persona è stata ricoverata in ospedale. 48 sono invece i guariti nelle ultime 24 ore.

Sono state somministrate inoltre 120 dosi di vaccino (Adulti: 1 in prima dose, 6 in seconda, 28 in terza e 85 per la quarta).