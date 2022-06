Di Capua incontra il sottosegretario Lucia Borgonzoni

“Quello col sottosegretario Borgonzoni è stato un incontro decisamente fruttuoso. La senatrice in visita istituzionale ha ascoltato le nostre istanze e richieste su una maggiore attenzione da parte del governo centrale per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio ambientale, architettonico e archeologico – ha detto Enzo Di Capua, candidato a sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e la civica Sabaudia Futura-. Il candidato sindaco ha incontrato il sottosegretario sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, Lucia Borgonzoni (Lega) ieri pomeriggio dopo una visita istituzionale del sottosegretario a Villa Domiziano.

“Insisto nel dire che questo territorio è un microcosmo che abbraccia la storia dell’umanità e del mondo, dai ritrovamenti dei resti dell’uomo neandertaliano al mito di Ulisse e Circe narrati nell’Odissea passando per i resti degli antichi Romani fino ad arrivare alle pregevoli testimonianze medievali e alla favolosa epoca della bonifica idraulica con la straordinaria monumentalità dell’architettura razionalista. La valorizzazione culturale e ambientale del territorio apre inevitabilmente e spontaneamente a un turismo culturale e sostenibile che è tra i punti principali del nostro programma elettorale, che prevede una rete tra i Comuni limitrofi, come ovviamente San Felice Circeo ma anche Terracina passando per un tracciato ideale con i centri collinari vicini come la dorsale lepina: non si può pensare di vendere un territorio senza coinvolgere altre località e luoghi vicini per essere veramente attrattori, ci vuole un visione d’insieme tramite un’autentica azione di marketing territoriale”.





Una rete che coinvolge tutti gli attrattori del territorio, dalle istituzioni alle associazioni, perché tutti debbano sentirsi attori di un grande progetto. “La stessa sottosegretario Borgonzoni ha sottolineato questo aspetto, quello di coinvolgere le associazioni, che hanno il compito di preservare, gestire e coinvolgere i turisti in un piano di valorizzazione che guardi alla destagionalizzazione turistica, in un progetto sinergico con le istituzioni” ha concluso Di Capua.