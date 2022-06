Il Comune di Latina, con una nota stampa diffusa nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno, ha reso noto che “proseguono i servizi di controllo alla circolazione stradale, finalizzati in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, da parte del personale della Polizia Locale di Latina”.

Pertanto, dalle 9.00 di questa mattina, e fino alle ore 13.00 le pattuglie stanno operando con l’ausilio del telelaser in via Isonzo e in via Vespucci.