‘Latina nel Cuore’: “Qualità della vita dei bambini, il capoluogo scende all’84esimo posto”

“Damiano Coletta sembra vivere in un universo parallelo o in una realtà alternativa. Nei giorni scorsi, infatti, visitando alcuni istituti del territorio, egli ha parlato di salubrità del mondo della scuola e di legami forti che connettono quest’ultimo al Comune di Latina, dimenticando – o forse trascurando intenzionalmente? – la classifica stilata da “Il Sole 24 Ore” relativa alla qualità della vita dei bambini che pone la nostra città all’84° posto su 107 comuni italiani”.

Lo affermano in una nota i Consiglieri Comunali di Latina nel Cuore Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni.





“Appare dunque netta la differenza fra l’universo nel quale Coletta vive e la dura realtà fotografata dai numeri, quella che ritrae una città che a causa di questa amministrazione ha perso 6 milioni di euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle scuole, oltre a mancare puntualmente i bandi del PNRR – vedi i 57 milioni in arrivo dall’Europa per costruire 12 nuove scuole in comuni del Lazio, tra i quali manca ancora una volta Latina – e a non essere in grado di mettere a regime la manutenzione del verde negli istituti del territorio per 6 anni consecutivi – come segnalatoci a più riprese dai cittadini attraverso foto e video che stanno facendo il giro del web.

È arrivato il momento che Coletta abbandoni l’universo in cui vive e torni alla triste realtà che circonda tutti noi, quella in cui lui stesso ci ha condotto e che sembra puntualmente dimenticare – o probabilmente trascurare – durante le sue visite nelle scuole”.