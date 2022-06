Elezioni comunali 2022, ecco dove si vota domenica prossima

Manca solo l’ultima settimana di campagna elettorale, quella che secondo gli analisti diventa determinante per definire il risultato delle urne.

In uno scenario di caldo estivo, la campagna elettorale post pandemica vede al voto ben sette centri del territorio pontino.





A Gaeta sono in cinque a lottarsi la fascia tricolore: Dopo la fine dell’era di Cosmo Mitrano che conclude il suo secondo mandato consecutivo, si presenta in continuità con la maggioranza uscente civica, ma che guarda al centrodestra Cristian Leccese, sulla carta la principale avversaria è la candidata Sabina Mitrano di area di centrosinistra. In corsa, ci sono anche i tre candidati civici Silvio D’Amante, Antonio Salone e Benedetto Crocco per una corsa elettorale che potrebbe non chiudersi con il 12 giugno, ma che potrebbe prorogarsi per altri 15 giorni a causa del possibile ballottaggio, qualora nessun candidato ottenga il 50%+1 dei voti validi.

Cinque sono gli aspiranti primi cittadini anche di Sabaudia, dove a vedersela uno contro l’altro sono: Maurizio Lucci, Giancarlo Massimi, Alberto Mosca, Paolo Mellano e Enzo Di Capua. Folta la platea non solo dei candidati primi cittadini, ma anche degli aspiranti consiglieri comunali. Anche a Sabaudia, come a Gaeta, essendo un Comune “grande”, potrebbe volerci un secondo turno di ballottaggio per individuare chi sarà il prossimo sindaco.

Sfida tutta “rosa” e dal sapore di ballottaggio a San Felice Circeo, dove si sfidano Monia Di Cosimo e Rita Petrucci entrambe sostenute da una sola lista.

Uno contro uno anche a Cori dove Evaristo Silvi prova a strappare la fascia tricolore al sindaco uscente Mauro De Lillis. Nel piccolo centro, si presenta una sfida centrodestra-centrosinistra che verrà decisa al primo turno.

A Ponza si sfidano in due per diventare il nuovo sindaco: parliamo dell’ex primo cittadino Pompeo Porzio e dell’ex assessore Francesco Ambrosino. Il grande assente della competizione, il sindaco uscente Francesco Ferraiuolo che ha deciso di fare un passo indietro e non ripresentarsi per un altro mandato.

A Santi Cosma e Damiano, duello elettorale tra il sindaco uscente Franco Taddeo e Antonello Testa che vuole provare a strappargli la fascia tricolore.

Infine, ma non certo da ultimo il piccolo centro dell’isola di Ventotene che, malgrado i contenuti numeri dell’elettorato, vede una platea addirittura di quattro sfidanti: si tratta dell’ex sindaco Gerardo Santomauro, dell’ex segretario comunale Carmine Caputo, l’attivista Lgbt+ Luca Vittori e il leader del Partito della Famiglia Mario Adinolfi.

Le operazioni di voto, che saranno accorpate ai quesiti referendari sul tema della giustizia, che accompagneranno tutti i cittadini italiani, vedranno le urne aperte domenica dalle ore 7 alle 23. Al termine delle operazioni di voto lo spoglio referendario, mentre quello delle Comunali avverrà nella giornata di lunedì a partire dalle 14.