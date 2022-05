Elezioni a Santi Cosma e Damiano, è sfida a due Taddeo-Testa

Due liste, due candidati a sindaco. A Santi Cosma e Damiano la sfida per la fascia tricolore è già un ballottaggio e vede contrapposto il sindaco uscente Franco Taddeo sostenuto dalla lista “Alleanza per Santi Cosma e Damiano – Continuiamo insieme” e Antonello Testa che ha al suo fianco la compagine “Uniti per cambiare”





LE LISTE

FRANCO TADDEO – candidato sindaco

Lista Alleanza per Santi Cosma e Damiano – Continuiamo insieme

Giuseppe Creo

Donato Pompeo De Cesare

Ester Del Giudice

Rosa Falso

Anna Ianniello

Gianluca Ionta

Giovanni Mallozzi

Nicola Martino

Fiorenzo Petruccelli

Michele Poccia

Alfieri Vellucci

Ida Viccaro detta Aida

ANTONELLO TESTA – candidato sindaco

Lista Uniti per cambiare

Rolando Bozzella

Antonio Cardillo detto Tony

Carmela Cassetta

Ester D’Aprano

Danilo Di Mambro

Ilaria Iacobucci

Sandra Palma

Angelo Panzanella

Vincenzo Petruccelli detto Parentone

Luca Rossi

Emanuele Viccaro

Antonio Vozzolo