Elezioni a Cori: Silvi sfida il sindaco uscente De Lillis

Il prossimo 12 giugno si vota anche a Cori, dove si rinnovano gli organi elettivi della città. I cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Per la fascia tricolore è sfida a due: Evaristo Silvi sfida il sindaco uscente Mauro De Lillis.





A sostenerli una civica per ogni candidato, anche se la competizione si presenta come una “normale” battaglia politica centrodestra-cetrosinistra. Essendo un Comune piccolo, Cori, non è previsto il turno di ballottaggio.

LE LISTE

MAURO DE LILLIS – candidato sindaco

Lista “Cori e Giulianello Insieme”

Andrea De Lillis

Ennio Afilani

Antonio Betti

Irene Vincenza Callea detta Irene

Chiara D’Elia

Alessandro Di Meo

Paolo Fantini

Simonetta Imperia

Erica Marchetti

Elisa Massotti

Sabrina Pistilli

Aristide Proietti

Sonia Riposo

Annamaria Tebaldi

Michele Todini

Luca Zampi

EVARISTO SILVI – candidato sindaco

lista “L’Altra Città”

David Mariani

Germana Silvi

Tommaso Cherubini

Angelo Palliccia

Quintino Carpineti

Francesco Ducci

Velia Moroni

Iole Pecutari

Luca Lancioli

Monica Retrosi

Marco Ciuffa

Paolo Perrini