Cisterna, via alla concessione degli spazi per le attività estive per minori

“C’è tempo fino alle ore 12:00 del 6 giugno per proporre progetti e richiedere spazi per lo svolgimento di attività di servizio per l’infanzia e l’adolescenza a carattere diurno, le cosiddette colonie estive”.

A renderlo noto, l’ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina.

“Gli immobili che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione sono il Palazzetto San Valentino in via Falcone, il Centro sociale Borgo Flora in via Corridoni, la palestra della scuola Plinio Il Vecchio in via I° Maggio, la palestra della scuola Dante Monda in via Monti Lepini, la palestra della scuola Caselli di Prato Cesarino in via Torre Astura, la palestra della scuola Bellardini di Collina dei Pini in via Appia Nord.

Le tariffe sono specificate nell’avviso come pure la documentazione richiesta a corredo della domanda che dovrà essere formulata esclusivamente compilando la modulistica predisposta e disponibile sul sito internet in allegato all’avviso.

Il Servizio SUEAP, verificata la regolarità delle istanze pervenute entro i termini, procederà all’assegnazione degli immobili secondo l’ordine di protocollo d’arrivo.

“Le colonie estive sono un momento importante di socializzazione, ricreazione e sviluppo dell’autonomia. Un servizio non solo importante per i minori ma anche utile alle famiglie – affermano l’assessore alla Scuola e allo Sport, Emanuela Pagnanelli, e l’assessore all’Infanzia Michela Mariottini – Attraverso l’avviso e la presentazione di un progetto e l’elenco delle competenze del personale impiegato vogliamo garantire un servizio trasparente e sicuro così da poter affidare i nostri bambini e ragazzi con tranquillità”.

Gli interessati alla concessione degli spazi e a presentare progetti di attività dovranno inoltrare istanza all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso il Comune di Cisterna di Latina, via Zanella 2, 04012 oppure via PEC all’indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it entro il 6 giugno prossimo.

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al SUEAP il mercoledì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 – tel. 06.96834275″.