Tentato omicidio del cacciatore che gli aveva ucciso il cane: condannato

Accusato di tentato omicidio, per aver sparato, durante una battuta di caccia, a un altro cacciatore che per sbaglio gli aveva ucciso il cane, Paolo Minchella, 60enne di Pontinia, è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone, a tre anni e un mese di reclusione.

I fatti risalgono al 23 dicembre 2021.





Nei pressi del canale Cicerchia, tra Fogliano e Borgo Grappa, un cacciatore di 30 anni sparò e uccise il cane dell’imputato, scambiandolo per un animale selvatico.

Per tutta risposta il 60enne fece fuoco, secondo gli inquirenti cercando di uccidere il giovane cacciatore che aveva freddato il suo amico a quattro zampe.

Il 30enne venne ferito a una gamba e Minchella arrestato.