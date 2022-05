Latina, controlli con il telelaser martedì 31 maggio in via Epitaffio e via Isonzo

Il Comune di Latina ha reso noto che ‘la Polizia Locale effettuerà una serie di mirati servizi di controllo alla circolazione stradale finalizzati in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità. Il primo servizio verrà svolto martedì 31 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, in via Epitaffio e in via Isonzo, dove le pattuglie opereranno con l’ausilio del telelaser’.