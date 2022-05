Itri, castello e museo: gli orari e i nuovi siti web

Continua senza sosta l’impegno dell’Amministrazione itrana, in particolare degli Assessorati alla Cultura e Turismo e alla Digitalizzazione, per la, in vista dell’imminente partenza della stagione estiva.

In particolare, dopo aver nominato nei mesi scorsi un nuovo Direttore Artistico per il Museo del Brigantaggio, Dott. Daniele Quadraccia, e riaperto la struttura al pubblico a seguito dell’emergenza socio-sanitaria da Covid 19, con il nuovo sito internet di riferimento per informazioni e prenotazione www.museobrigantaggio.it , a partire dal 1 maggio 2022 è stato riaperto al pubblico anche il Castello Medioevale, struttura simbolo del paese, con ingressi gratuiti per tutti il mese di maggio 2022.