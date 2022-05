Bella figura per Zeppieri, ma esce al primo turno del Roland Garros

Non va oltre il primo turno il tennista di Latina Giulio Zeppieri che si arrende al più forte e blasonato Hubert Hurkacz, n.12 del tabellone. Il match sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi finisce 3-0 in favore del polacco, ma non bisogna farsi ingannare da un risultato così netto.

Nel primo e terzo set Zeppieri ha ceduto 7-5 provando a rimanere agganciato al risultato fino alla fine. Solo nella seconda partita Hurkacz ha avuto vita un po’ più facile chiudendo 6-2.





Purtroppo torna a casa Zeppieri che, come in molti sostenitori e commentatori sportivi oggi hanno commentato a margine del match, con un sorteggio più favorevole si sarebbe potuto togliere più di qualche soddisfazione.

Ma la carriera tra i “grandi” per l’atleta di Latina è appena iniziata.